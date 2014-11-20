Средняя цена одного килограмма гречки составляет 68 рублей.

В Петербурге и Ленобласти упали цены на гречневую крупу. По итогам июня 2018 года, за один килограмм гречки в областных магазинах в среднем придется отдать 68 рублей 37 копеек, в петербургских универмагах — 68 рублей 16 копеек. Таким образом, за 12 месяцев крупа подешевела на 27,7 % и 3 % соответственно. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Пока цены на гречку в регионе продолжают падать, цена на зефир только растет. В настоящее время килограмм восточной сладости в среднем стоит 225 рублей 66 копеек. Год назад эта цена достигала 219 рублей 85 копеек.

Ранее Росстат сообщал, что за пять месяцев население России сократилось на 80 тысяч человек.

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