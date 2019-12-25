Цены на гречку, овсянку и хлопья с ноября поднимутся на 10-20%

Это произойдет, в частности, из-за проблем с урожаем в Алтайском крае.

Производители круп предупредили россиян о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья. В ноябре они подорожают на 10-20%, пишет "Коммерсант".

Одной из причин роста цен стали проблемы с урожаем в Алтайском крае. Кроме того, выросла стоимость сырья и упаковки. За последний год более чем в 2 раза подорожала полипропиленовая и картонная тара.

В целом по России гречневая крупа в августе в среднем стоила 102,5 рублей за 1 кг, овсяная и перловая – 45,2 рубля, хлопья "Геркулес" – 80,5 рублей за 1 кг. Эксперты ожидают, что ситуация с ценами стабилизируется, когда на рынок поступит новый урожай.

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