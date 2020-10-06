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Гречка и Борис Гребенщиков снялись в ролике "Ночлежки"

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Артисты снялись в рекламе безвозмездно.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что Гречка и Борис Гребенщиков безвозмездно снялись для рекламы "Ночлежки". Об этом сообщается соцсетях благотворительной организации.

Также в рекламе появились Noize MC и солист группы "СБПЧ" Кирилл Иванов. Артисты заявили о том, что улица лишает человека имени и надежды. 

Улица может растоптать тебя, а потом она отнимает даже надежду. С улицы трудно выбраться, но можно помочь сделать первый шаг тем, кто на ней оказался

говорят артисты

Таким образом благотворительная организация намерена справиться со стереотипами о бездомности и помочь людям вернуться к обычной жизни.

Ранее мы сообщали о том, что "Ночлежка" объявила среди петербуржцев сбор старых работающих мобильных телефонов.

Видео: ночлежка/вк

Теги: noize mc, борис гребенщиков, гречка, кирилл иванов, ночлежка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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