Гречка и Борис Гребенщиков снялись в ролике "Ночлежки"

Артисты снялись в рекламе безвозмездно.

Во вторник, 6 октября, стало известно о том, что Гречка и Борис Гребенщиков безвозмездно снялись для рекламы "Ночлежки". Об этом сообщается соцсетях благотворительной организации.

Также в рекламе появились Noize MC и солист группы "СБПЧ" Кирилл Иванов. Артисты заявили о том, что улица лишает человека имени и надежды.

Улица может растоптать тебя, а потом она отнимает даже надежду. С улицы трудно выбраться, но можно помочь сделать первый шаг тем, кто на ней оказался говорят артисты

Таким образом благотворительная организация намерена справиться со стереотипами о бездомности и помочь людям вернуться к обычной жизни.

Ранее мы сообщали о том, что "Ночлежка" объявила среди петербуржцев сбор старых работающих мобильных телефонов.

Видео: ночлежка/вк