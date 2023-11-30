Граждане России погибли в результате пожара в хостеле в Алма-Ате

На текущий момент известно о 13 жертвах трагедии.

Двое граждан России погибли в результате пожара, произошедшего в хостеле в Алма-Ате. По другой информации, речь идет об одном погибшем россиянине. В общей сложности жертвами трагедии стали 13 человек. Соответствующее заявление сделал перед местныии журналистами руководитель администрации крупнейшего города Казахстана Ерболат Досаев. Он пояснил, что большинство погибших являются гражданами страны, также речь идет об одном гражданине Узбекистана, Пакистана. В момент инцидента внутри здания располагалось 72 человека.

По предварительным сведениям, люди погибли от отравления угарным газом. С места пожара специалистами эвакуировано 59 человек, из которых трое направлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. К текущему моменту 56 человек временно размещены в здании близлежащей школы.

В пресс-службе правительства Казахстана объяснили прессе, что распоряжением премьер-министра государства Алихана Смаилова сформирована рабочая комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле. В состав группы вошел министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов. Власти заметили, что пострадавший хостел был открыт всего полтора месяца назад. Данное помещение принадлежит "Халык банку" как залоговое имущество, которое банк сдавал в аренду. Возгорание началось в подвальном помещении трехэтажного жилого дома. В здании под хостел были выделены и переоборудованы первый этаж и подвал.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье