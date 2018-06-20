Россиян с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Этот вопрос обсуждается в правительстве РФ.

Граждан России с маленькой зарплатой могут освободить от уплаты подоходного налога (НДФЛ). В настоящий момент этот вопрос обсуждается в правительстве РФ. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на аппарат российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Согласно трудовому законодательству, работодатель не может платить подчиненному меньше МРОТ, который равен сегодня 11,3 тысячам рублей. При этом после уплаты НДФЛ у работника остается на руках только 9,8 тысяч рублей, что ниже установленного прожиточного минимума.

По данным Росстата, зарплаты до 13,8 тысяч рублей ежемесячно получают почти 11 млн человек, это 15,2 % россиян. Нововведение коснется именно их.

Ранее мы писали, почему так много россиян не работает по профессии.

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