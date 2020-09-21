Аркадий Ротенберг назвал бредом публикацию о счетах в банках США

По данным журналистов, миллиардер Аркадий Ротенберг мог использовать банк Barclays для ухода от санкций.

В понедельник, 21 сентября, стало известно, что международный расследовательский проект "Кассандра" обнародовал данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены. Среди клиентов банка был замечен Аркадий Ротенберг. В итоге бизнесмен назвал соответствующие данные бредом. Об этом сообщает РБК.

Более того, представители других членов семьи Ротенберг также высказались касательно данного расследования. Они отметили, что никогда не вели расчетов через английские банки.

При этом журналисты из проекта "Кассандра" полагают, что миллиардер Аркадий Ротенберг мог через использовать банк Barclays, чтобы уйти от санкций. В секретных документах значатся 26 транзакций. Также представители проекта считают, что Ротенберг мог пользоваться этой кредитной организаций для отмывания денег.

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Видео: icij.org