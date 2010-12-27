Гранитная улица в Петербурге обойдется Смольному на 300 миллионов дороже

Изменения проектных решений потребовали повторной экспертизы и новых технических условий.

Гранитная улица от Ладожского вокзала до Новочеркасского проспекта ожидала старта строительства с 2015 года. Из-за ошибок в докуметах разрешение удалось получить только сейчас. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Изменения проектных решений потребовали повторной экспертизы и новых технических условий. Корректировки одобрили в октябре прошлого года и после них появились дополнительные объемы работ и затрат. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ)

После всех корректировок Смольный должен выделить на строительство Гранитной улицы 1,75 миллиарда рублей (изначально 1,46 миллиарда). В КРТИ уверяют, что движение по магистрали откроется до конца этого года, но в контракте прописано, что окончание работ состоится в мае 2019 года. Это объяснили тем, что благоустройство и укладку асфальта можно проводить только в теплое время года.

Все слои асфальта – двухслойное основание и покрывной слой – мы постараемся уложить в этом году, если долго сохранится тёплая погода. На следующий год останется озеленение. Денис Галяев, руководитель проекта в ДТС

Сам подрядчик, компания ЛСР, заявил, что все работы будут выполнены в срок, то есть до конца мая 2019 года.

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