Новые ограничения: съезд с ЗСД в сторону Выборгского шоссе закроют

Дорога будет перекрыта с 23:00 7 сентября до 6:00 10 сентября.

Съезд с ЗСД в сторону Выборгского шоссе закроют из-за ремонтныйх работ. Сообщили в пресс-службе "Магистраль Северной столицы".

Ограничения ждут водителей на этом участке с 23:00 7 сентября до 6:00 10 сентября. Также с 23:00 7 сентября до 6:00 10 сентября ограничат въезд на 2-ю полосу на съезде с ЗСД на Левашовское шоссе.

А 10 сентября с 8-и вечера и до 3-х дня 23 сентября перекроют крайнюю правую полосу около пункта оплаты в районе Белоострова.

Отметим, что в первый месяц осени планируют отремонтировать около 5 участков.

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