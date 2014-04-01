График работы наружного освещения на 2024 год утвердили в Петербурге

В наступающем году освещение в городе будет функционировать около 4 тыс. часов, то есть, на 13 часов 35 минут дольше, чем в прошлом году.

В Северной столице утвердили график работы уличного освещения на 2024 год. Решение приняли на заседании городской межведомственной комиссии под руководством вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля, информирует пресс-служба Смольного.

Планируется, что в 2024 году наружное освещение в городе будет функционировать около 4 тыс. часов, то есть, на 13 часов 35 минут дольше, чем в прошлом году. Это стало возможно за счёт високосного февраля.

Кроме того, график работы предусматривает акцентное освещение 600 объектов, синхронизированное с уличным освещением.

Ранее мы сообщили о том, что рабочее движение по Шкиперской развязке открыли в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга