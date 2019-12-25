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Граффити с портретом ветерана Василия Цветкова появилось в Петербурге
Сегодня, 22:41
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smirenny

Граффити с портретом ветерана Василия Цветкова появилось в Петербурге

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Художник изобразил своего прадедушку.

Вечером в понедельник, 22 июня, петербуржцы в соцсетях поделились фотографией нового граффити, которое украсило Петербург. 

Автор публикации отмечает, что на граффити изображен портрет Александра Александровича Цветкова. Рисунок посвящен Дню Памяти и Скорби и нарисован в рамках акции "Помним каждого". Отмечается, что художник Василий Цветков изобразил своего прадедушку. 

Ветеран был награжден большим количеством медалей, в том числе За Отвагу, За Оборону Сталинграда, За Взятие Кёнигсберга, За Победу над Германией, а также Орденом Красной Звезды

рассказал петербуржец. 

К сожалению, автор публикации не указал даже приблизительного адреса, где можно найти граффити. 

Главное, чтоб не закрасили 

отметили в комментариях. 

Ранее мы писали, что петербургский художник посвятил серию работ своему лечению от коронавируса в больнице.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: арт, граффити, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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