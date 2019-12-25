Граффити с портретом ветерана Василия Цветкова появилось в Петербурге

Вечером в понедельник, 22 июня, петербуржцы в соцсетях поделились фотографией нового граффити, которое украсило Петербург.
Автор публикации отмечает, что на граффити изображен портрет Александра Александровича Цветкова. Рисунок посвящен Дню Памяти и Скорби и нарисован в рамках акции "Помним каждого". Отмечается, что художник Василий Цветков изобразил своего прадедушку.
Ветеран был награжден большим количеством медалей, в том числе За Отвагу, За Оборону Сталинграда, За Взятие Кёнигсберга, За Победу над Германией, а также Орденом Красной Звезды
рассказал петербуржец.
К сожалению, автор публикации не указал даже приблизительного адреса, где можно найти граффити.
Главное, чтоб не закрасили
отметили в комментариях.
Ранее мы писали, что петербургский художник посвятил серию работ своему лечению от коронавируса в больнице.
Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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