Граффити с портретом ветерана Василия Цветкова появилось в Петербурге

Художник изобразил своего прадедушку.

Вечером в понедельник, 22 июня, петербуржцы в соцсетях поделились фотографией нового граффити, которое украсило Петербург.

Автор публикации отмечает, что на граффити изображен портрет Александра Александровича Цветкова. Рисунок посвящен Дню Памяти и Скорби и нарисован в рамках акции "Помним каждого". Отмечается, что художник Василий Цветков изобразил своего прадедушку.

Ветеран был награжден большим количеством медалей, в том числе За Отвагу, За Оборону Сталинграда, За Взятие Кёнигсберга, За Победу над Германией, а также Орденом Красной Звезды



рассказал петербуржец.

К сожалению, автор публикации не указал даже приблизительного адреса, где можно найти граффити.

Главное, чтоб не закрасили отметили в комментариях.

Ранее мы писали, что петербургский художник посвятил серию работ своему лечению от коронавируса в больнице.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished