Петербургский художник посвятил серию работ своему лечению от коронавируса в больнице

Карикатурист Александр Зудин создал серию работ, посвященных лечению от коронавируса. Художник проходит лечение в реанимации поликлинике №42 на улице Ленсовета. Изображениями он делится на своей странице в Facebook.
Зудин находится в медучреждении уже две недели.
Если где и существуют беспроводные устройства, то только не в реанимации. Уборщицам не позавидуешь. Да и наш брат-больной не очень-то дружит со всеми этими трубочками, проводами, котетерами. Но если вы хотите, чтобы вас отсюда увезли головой вперед, мой совет: выполняйте по мере возможности все, что вам советуют реанимамы.
подписал карикатуру автор.
Ранее в Ленобласти появились граффити, посвященные врачам и волонтерам.
Фото: Александр Зудин / Facebook
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