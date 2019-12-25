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Петербургский художник посвятил серию работ своему лечению от коронавируса в больнице
Сегодня, 15:37
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nadezhda_sib

Петербургский художник посвятил серию работ своему лечению от коронавируса в больнице

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Несмотря на тяжелую ситуацию, карикатурист с юмором подошел к происходящему.

Карикатурист Александр Зудин создал серию работ, посвященных лечению от коронавируса. Художник проходит лечение в реанимации поликлинике №42 на улице Ленсовета. Изображениями он делится на своей странице в Facebook.

Зудин находится в медучреждении уже две недели.

Если где и существуют беспроводные устройства, то только не в реанимации. Уборщицам не позавидуешь. Да и наш брат-больной не очень-то дружит со всеми этими трубочками, проводами, котетерами. Но если вы хотите, чтобы вас отсюда увезли головой вперед, мой совет: выполняйте по мере возможности все, что вам советуют реанимамы.

подписал карикатуру автор. 

Ранее в Ленобласти появились граффити, посвященные врачам и волонтерам. 

Фото: Александр Зудин / Facebook 

Теги: больница, карикатура, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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