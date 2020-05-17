Граффити с Бодровым испортили вандалы

Разобрать надпись, появившуюся на граффити, почти невозможно.

Как сообщил мобильный корреспондент, граффити c главным героем "Брата", Сергеем Бодровым, у Александро-Невской лавры испортили вандалы. Они нанесли надпись красной краской, которая испортила вид арт-объекта.

С какой целью это было сделано, неизвестно.

Напомним, что граффити с персонажем из "Криминального чтива" на Лесном проспекте закрасили. Однако в Петербурге появились арт-объекты, напоминающие 90-е.

Ранее мы писали, что во Всеволожске появились граффити с двумя героями-летчиками, а также в Петербурге художники посвятили 9 граффити самоизоляции и пандемии коронавируса.

Видео: Piter.TV