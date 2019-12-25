Во Всеволожске появились граффити с двумя героями-летчиками

Во Всеволожске продолжают чествовать героев 75-летия Победы. Так, сотрудники Молодежного центра "Альфа" превратили трансформаторные будки в полотна с изображением двух советских летчиков. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Всеволожск ВКонтакте".
Граффити представляет собой портреты И. М. Шишканя и Е. Н. Преображенского. В честь героев названы улицы города.
Полюбоваться работами художников можно на пересечении Октябрьского проспекта и Варшавской улицы.
Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге художники посвятили 9 граффити самоизоляции и пандемии коронавируса.
Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk
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