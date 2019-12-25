  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожске появились граффити с двумя героями-летчиками
Сегодня, 15:21
74
lizapoluda

Во Всеволожске появились граффити с двумя героями-летчиками

0 0

Они обороняли город в годы Великой Отечественной войны.

Во Всеволожске продолжают чествовать героев 75-летия Победы. Так, сотрудники Молодежного центра "Альфа" превратили трансформаторные будки в полотна с изображением двух советских летчиков. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Всеволожск ВКонтакте".

Граффити представляет собой портреты И. М. Шишканя и Е. Н. Преображенского. В честь героев названы улицы города. 

Полюбоваться работами художников можно на пересечении Октябрьского проспекта и Варшавской улицы.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге художники посвятили 9 граффити самоизоляции и пандемии коронавируса.

Фото: ВКонтакте / vsevolozhsk_vk

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии