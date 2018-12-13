"Чёрный плащ" с улицы Марата "переехал" в окрестности аэропорта Внуково

Уличный художник Слава ПТРК изобразил в своей новой работе знакомую сцену из фильма "Брат-2" с героями мультфильма "Чёрный плащ".

Современный уличный художник из Екатеринбурга уже не первый раз совмещает в своих рисунках героев фильма "Брат" Алексея Балабанова с диснеевскими героями из "Чёрного плаща". На этот раз художник оставил рисунок неподалёку от аэропорта Внуково.

Слава ПТРК изобразил одну из самых узнаваемых сцен второй части "Брата". "Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим", - говорит Даша, сидя в самолёте по дороге на родину. Ностальгия по девяностым переросла в проект "Детство перед телевизором", в рамках которого и творит уличный художник в последнее время.

Ранее мы рассказывали о рисунке Славы ПТРК в петербургском дворе на улице Марата

Фото: pikabu.ru