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Граффити о врачах-супергероях на Литейном закрасили
Сегодня, 22:29
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Граффити о врачах-супергероях на Литейном закрасили

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Рисунок появился на будке "Ленэнерго" пару дней назад.

В прошлое воскресенье, 20 июня, на будке "Ленэнерго" у дома №35 по Литейному проспекту появилось несогласованное граффити. Сегодня рисунок уже закрасили. 

На будке изобразили женщину в медицинском халате и маске, а также в супергеройской маске и красном плаще за спиной. "Петербургский дневник" сообщил, что убрать рисунок попросила компания. В пресс-службе "Россети Ленэнерго" отметили, что собственник объектов не против, когда художники что-то рисуют, но они должны согласовывать свое творчество в соответствии с действующим законом. 

В иных случаях компания обязана восстановить внешний вид объекта, что и было сделано

 Россети Ленэнерго

Ранее мы писали, что женщина погибла после падения на пути петербургского метро.

Фото: ЖКХ СПб / Вконтакте

Теги: арт-объект, врачи-супергерои граффити, граффити
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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