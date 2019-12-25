Граффити о врачах-супергероях на Литейном закрасили

Рисунок появился на будке "Ленэнерго" пару дней назад.

В прошлое воскресенье, 20 июня, на будке "Ленэнерго" у дома №35 по Литейному проспекту появилось несогласованное граффити. Сегодня рисунок уже закрасили.

На будке изобразили женщину в медицинском халате и маске, а также в супергеройской маске и красном плаще за спиной. "Петербургский дневник" сообщил, что убрать рисунок попросила компания. В пресс-службе "Россети Ленэнерго" отметили, что собственник объектов не против, когда художники что-то рисуют, но они должны согласовывать свое творчество в соответствии с действующим законом.

В иных случаях компания обязана восстановить внешний вид объекта, что и было сделано Россети Ленэнерго

Ранее мы писали, что женщина погибла после падения на пути петербургского метро.

Фото: ЖКХ СПб / Вконтакте