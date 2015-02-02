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Градсовету представили проект развития СПбГУ в Пушкинском районе
Сегодня, 18:05
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Градсовету представили проект развития СПбГУ в Пушкинском районе

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В будущем планируется построить транспортно-пересадочный узел и станцию метро.

Во вторник, 26 апреля, Градсовету представили проект развития СПбГУ в Пушкинском районе. 

Проект представлял Никита Явейн, руководитель ООО "Архитектурное бюро "Студия 44". Для развития вуза рассматривали разные территории. В результате Пушкинский район был выбран как наиболее соответствующий целям и концепции развития университета. 

Деньги на проект поступят из федерального и регионального бюджетов. Сегодня популярны пространства, в которых есть не только научная составляющая, но и общение преподавателей и студентов, еда, библиотека и т.д.

Рядом с комплексом располагаются Колпинское шоссе, Ям-Ижорское шоссе, жд станция Царское Село. В будущем планируется построить транспортно-пересадочный узел и станцию метро.

Ранее мы писали, что архитекторы представили проект застройки северного намыва Васильевского острова. Проект был разработан по заказу компании ЛСР.

Фото: предоставленно архитектурным бюро "Студия 44"
 

Теги: проект, развитие, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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