В будущем планируется построить транспортно-пересадочный узел и станцию метро.

Во вторник, 26 апреля, Градсовету представили проект развития СПбГУ в Пушкинском районе.

Проект представлял Никита Явейн, руководитель ООО "Архитектурное бюро "Студия 44". Для развития вуза рассматривали разные территории. В результате Пушкинский район был выбран как наиболее соответствующий целям и концепции развития университета.

Деньги на проект поступят из федерального и регионального бюджетов. Сегодня популярны пространства, в которых есть не только научная составляющая, но и общение преподавателей и студентов, еда, библиотека и т.д.

Рядом с комплексом располагаются Колпинское шоссе, Ям-Ижорское шоссе, жд станция Царское Село. В будущем планируется построить транспортно-пересадочный узел и станцию метро.

Ранее мы писали, что архитекторы представили проект застройки северного намыва Васильевского острова. Проект был разработан по заказу компании ЛСР.

Фото: предоставленно архитектурным бюро "Студия 44"

