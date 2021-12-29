Градсовет Петербурга 14 января рассмотрит проект застройки "Ленэкспо"

В пятницу, 14 января, Градсовет Петербурга рассмотрит проект застройки территории "Ленэкспо". На этом месте планируют построить многофункциональный ЖК "Морская резиденция", где будут располагаться пяти- и семиэтажными жилыми домами в неоклассическом стиле, передает "Деловой Петербург".
Помимо этого, концепция строительства предполагает появление торгово-развлекательного комплекса, апарт-отеля, гостиницы и детского сада.
Еще в конце сентябре прошлого года "Ленэкспо" начали готовить к строительству. Так, КГА выдал градплан участка под жилую застройку и возведение гостиницы. Тогда же сообщалось о новом собственнике земли — владельце паёв инвестиционного фонда "Зенит-М".
Ранее Песков рассказал о том, что должно быть на месте Тучкова буяна.
Фото: pexels
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