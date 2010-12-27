На севере Петербурга грабители связали студента Политеха хомутами и забрали почти миллион рублей

Деньги принадлежали его отцу.

На севере Петербурга неизвестные в масках отобрали у первокурсника Политеха сумку с 950 тысячами рублей. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, на 18-летнего первокурсника Политехнического университета 12 марта в девятом часу вечера в подъезде дома 13/1 по улице Ивана Фомина напали двое неизвестных в масках.

Юношу связали пластиковыми хомутами и забрали сумку, в которой лежали 950 000 рублей. Деньги принадлежат 43-летнему отцу студенты, который является директором фирмы, торгующей зерном, семенами и кормами.

Вход в подъезд оборудован камерой видеонаблюдения, записи изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

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Фото: Piter.TV