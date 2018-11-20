Мужчина с пистолетом ограбил "Связной"  на Среднеохтинском проспекте

Добычей грабителя стала выручка и три мобильника.

Полиция Красногвардейского района Петербурга разыскивает грабителя, который 7 февраля ограбил салон сотовой связи. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей стороны, вечером 7 февраля грабитель заявился в магазин "Связной", который расположен в доме №25/19 по Среднеохтинскому проспект. Мужчина достал пистолет и, угрожая 24-летней девушке-менеджеру расправой, заставил ее открыть сейф. Грабитель достал оттуда более 339 тысяч рублей. Уходя, он также прихватил три смартфона и тысячу рублей из кассы.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Грабителя ищут стражи порядка.

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Фото: Piter.TV