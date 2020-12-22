Неизвестный в маске, угрожая взрывом, ограбил банк в Кудрово

Добычей злоумышленника стали 1,5 млн рублей и 7 тысяч долларов.

Вечером 16 февраля в Кудрово произошло дерзкое ограбление банка. Из финансового учреждения на Европейском проспекте вынесли крупную сумму в рублях и валюте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Неизвестный зашел в банк около 18:30 вечера. Чтобы "сохранить в тайне свой голос", он протянул кассиру записку, на которой потребовал отдать имеющиеся в сейфе деньги. В противном случае злоумышленник обещал устроить взрыв.

Добычей грабителя стали 1,5 млн рублей и 7 тысяч долларов. Мужчина был одет во все темное, на лице маска. В руках у него также был пистолет.

В настоящий момент проводится расследование. В результате инцидента никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные ограбили петербурженку на Комендантской площади.

Фото: Piter.TV