48-летний петербуржец попал в больницу после драки со школьниками на Кондратьевском

Его госпитализировали с травмами головы и переломами.

Полиция Калининского района разбирается в обстоятельствах конфликта, в котором пострадал 48-летний мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел около восьми часов вечера возле дома №75 на Кондратьевском проспекте. Пострадавшему показалось, что молодые люди снимают его на мобильный телефон. Он сделал им замечание и потребовал удалить фото. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина выхватил из рук семиклассницы газовый баллончик и случайно распылил его себе в лицо и в лицо девочки.

После пострадавший отобрал телефон у десятиклассника. В это время на место происшествия приехал участковый и задержал участника конфликта.

Семиклассница обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали химический ожог обоих глаз, лица и уха. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

48-летний пострадавший попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом и гематомой левой заушной области, химическим ожогом роговицы обоих глаз, переломом нижней челюсти слева, переломом наружной лодыжки правой голени без смещения. Обоих участников драки могут привлечь за побои.

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Фото: Piter.TV