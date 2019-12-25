Готовится к выходу биография Константина Хабенского, написанная его матерью

В книге собраны воспоминания о детстве и юности актера, учебе в театральном институте, работе в кино и театре и др.

Петербургский писатель Александр Цыпкин в Instagram рассказал о книге "Мой Адмирал" о Константине Хабенском. Литератор принимал участие в ее подготовке.

По словам Цыпкина, книгу написала мать актера Татьяна Хабенская. Совсем скоро она появится в продаже под издательством "АСТ". Писатель показал в своем аккаунте фото с обложки и пообещал поделиться подробностями ближе к выходу.

По словам Татьяны Хабенской, сын доброжелательно отнесся к идее написать книгу о нем. В ней собраны воспоминания о детстве и юности актера, учебе в театральном институте, работе в кино и театре, благотворительном фонде Хабенского и др.

Своими рассказами о Константине поделились его коллеги и знакомые. Первым откликнулся театральный педагог актера Вениамин Фильштинский. Следом режиссеры Дмитрий Месхиев и Анна Меликян, институтские друзья Михаил Пореченков и Михаил Трухин и др. Александр Цыпкин сочинил целый иронический рассказ, основанный на реальных событиях.

Ранее Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу "Рождественский поросенок".

Фото: Instagram / alexander_tsypkin