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Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу "Рождественский поросенок"
Сегодня, 14:12
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу "Рождественский поросенок"

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Книга уже появилась в продаже в России.

Автор книг о Гарри Поттере, писательница Джоан Роулинг представила новую книгу под названием "Рождественский поросенок". Об этом сообщила британская сеть книжных магазинов Waterstones.

Презентация книги пройдет в Лондоне. Писательница проведет автограф-сессию и ответит на все вопросы читателей.

История рассказывает о 7-летнем мальчике Джеке, который отправляется в путешествие в неизведанную страну, чтобы спасти любимую игрушку – поросенка по имени Пок. Мальчик сталкивается с испытаниями, но ради своего друга готов на все.

Новая книга Роулинг уже появилась в продаже в России под издательством "Азбуки-Аттикус". На русский язык произведение перевела Александра Глебовская.

Ранее Джонни Депп назвал себя "жертвой культуры отмены".

Фото: azbooka.ru

Теги: джоан роулинг, книги
Категории: Лента новостей, Культура,

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