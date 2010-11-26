Гостиницу Эрмитажа передали Азербайджану

Новые владельцы изменят "морально устаревшие интерьеры", сохранив при этом общий стиль.

Гостиницу Эрмитажа в Северной столице передали в собственность Азербайджана. Теперь зданием владеет Небанковская организация "Аграркредит", учреждённая Минфином республики. Об этом сообщила "Фонтанка".

Объект расположен по адресу: улица Правды, дом №10. Новый собственник официально получил свои права на гостиницу 15 июня. Компания планирует изменить "морально устаревшие интерьеры" отеля, сохранив при этом общий стиль. Точную сумму, необходимую для проведения работ, определят только после инвентаризации.

Представитель компании "Аграркредит" в Азербайджане Измир Исмаилов подчеркнул, с Эрмитажем ведутся договорённости о сохранении лицензированного названия, но случае отказа гостиница будет переименована.

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Фото: thehermitagehotel.ru