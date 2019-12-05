Гостиничный рынок Петербурга в мае пошел вверх

Гостиничный рынок Москвы и Петербурга после апреля 2020 года, когда загрузка в этой сфере была минимальной, начал восстанавливаться. Об этом сообщили аналитики консалтинговой компании CBRE.
В конце мая в Петербурге зафиксировали незначительную положительную динамику относительно апреля. Загрузка брендовых отелей увеличилась на 1% и составила 4%. В июне эксперты ожидают улучшений после снятия ограничений.
В июне 2019 года загрузка московских и петербургских гостиниц составляла 85%.
Названы самые популярные туристические направления Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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