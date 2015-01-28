В Петербурге появится зимний вариант туристского абонемента на двое суток

Летом гости города сэкономили с его помощью до 70% денежных средств.

Для гостей Петербурга с октября 2019 года появится "зимний" вариант абонемента "Карта гостя Visit SPb". Летний вариант карты пользуется большой популярностью среди граждан Европейского союза. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Смольный пока не уточнил, посещения каких достопримечательностей войдет в "зимний" абонемент. В летнее время по нему можно посетить обзорную экскурсию на двухэтажном автобусе, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и его колоннаду, балет или концерт, основную экспозицию Музея Фаберже, а также экскурсию по фонтанам Петергофа. О сроке действия планируемой карты также не сообщали, но, вероятно, он скопирует летний образец и составит двое суток.

Напомним, что абонемент "Карта гостя Visit SPb" появилась в городе по инициативе национального билетного оператора, Комитета по развитию туризма и ГУ "Городское туристско-информационное бюро". С его помощью гости Петербурга экономят до 70% денежных средств и посещают самые значимые памятники культуры.

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Фото: TravelAsk