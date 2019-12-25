Госстройнадзор Петербурга проверяет ЖК с детским садом в Невском районе

Оба объекта уже готовы на 100%.

Начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев осмотрел строящийся жилой комплекс "Стрижи в Невском-2" и его детский сад. Как отметил портал "Строительный Петербург", в ходе проверки была оценена готовность объектов и их соответствие проектной документации.

Оба объекта уже готовы на 100%. Детский сад рассчитан на 170 мест, в нём есть бассейн, музыкальный и физкультурный залы.

Сейчас на территории комплекса завершаются работы по благоустройству.

Третий корпус школы №691 достроили на год раньше срока.

Фото: Госстройнадзор