  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госстройнадзор Петербурга проверяет ЖК с детским садом в Невском районе
Сегодня, 16:39
132
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Госстройнадзор Петербурга проверяет ЖК с детским садом в Невском районе

0 0

Оба объекта уже готовы на 100%.

Начальник Госстройнадзора Владимир Болдырев осмотрел строящийся жилой комплекс "Стрижи в Невском-2" и его детский сад. Как отметил портал "Строительный Петербург", в ходе проверки была оценена готовность объектов и их соответствие проектной документации.

Оба объекта уже готовы на 100%. Детский сад рассчитан на 170 мест, в нём есть бассейн, музыкальный и физкультурный залы.

Сейчас на территории комплекса завершаются работы по благоустройству.

Третий корпус школы №691 достроили на год раньше срока.

Фото: Госстройнадзор

Теги: детский сад, жилой комплекс
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии