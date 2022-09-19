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Госсовет Татарстана посоветовал кандидатам в судьи проверить свои посты в интернете

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Также кандидатам порекомендовали провести "воспитательную работу" со своими родственниками.

Госсовет Татарстана посоветовал кандидатам в судьи проверить свои посты в интернете. Об этом заявил глава комитета по законности и правопорядку ГС РТ Шакир Ягудин.

Сегодня, 5 сентября, было одобрено избрание семи новых судей в республике. Ягудин отметил, что у ГС было немало вопросов, связанных с публикациями откровенных картинок и различных посланий. Он также порекомендовал кандидатам провести "воспитательную работу" со своими родственниками.

Ранее мы сообщали, что суд Петербурга назначил 40 тысяч рублей штрафа за разрушенный балкон и повреждение четырех авто в новогоднюю ночь.

Видео: Telegram / БО | Новости

Теги: госсовет татарстана, кандидаты, судьи, шакир ягудин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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