Также кандидатам порекомендовали провести "воспитательную работу" со своими родственниками.

Госсовет Татарстана посоветовал кандидатам в судьи проверить свои посты в интернете. Об этом заявил глава комитета по законности и правопорядку ГС РТ Шакир Ягудин.

Сегодня, 5 сентября, было одобрено избрание семи новых судей в республике. Ягудин отметил, что у ГС было немало вопросов, связанных с публикациями откровенных картинок и различных посланий. Он также порекомендовал кандидатам провести "воспитательную работу" со своими родственниками.

Ранее мы сообщали, что суд Петербурга назначил 40 тысяч рублей штрафа за разрушенный балкон и повреждение четырех авто в новогоднюю ночь.

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