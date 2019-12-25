Госслужащих Петербурга могут обязать отчитываться о наличии криптовалют

Проект на рассмотрение Законодательного собрания внесла прокуратура города.

Госслужащих и желающих ими стать обяжут отчитываться в декларации о доходах о наличии криптовалют. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты на заседании 10-го марта в Мариинском дворце.

Поправки в отдельные законы Петербурга в связи с принятием Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предложила прокуратура города.

С 1 января 2021 года криптовалюта признается имуществом, в связи с чем тоже облагается налогом. Ей нельзя расплачиваться, но совершать сделки — можно.

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