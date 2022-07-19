Число госпабликов Петербурга приблизилось к трём тыс.

На данный момент в Петербурге насчитывается 2987 государственных страниц в Сети, из которых 1937 относятся к сфере образования.

В 2023 году около 50 млн россиян присоединились к государственным пабликам в социальной сети "ВКонтакте". Всего за прошлый год число официальных страниц городов, школ и больниц достигло 175 тыс., причем большинство из них принадлежат сфере образования.

На данный момент в Петербурге насчитывается 2987 государственных страниц в Сети, из которых 1937 относятся к сфере образования. Замминистр цифрового развития РФ Олег Качанов отметил, что такие государственные страницы позволяют гражданам непосредственно общаться с властью и получать актуальную информацию через социальные сети.

Также чиновник отметил, что за последний год такие паблики стали мощным информационным каналом. В настоящее время в стране существует около 175 тыс. государственных страниц в соцсетях, на них подписано примерно 50 млн человек.

Ранее мы сообщили о том, что муниципальным образованиям Петербурга в 2024 году выделят дополнительные средства.

Фото: Piter.TV