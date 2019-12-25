Госэкспертиза сэкономила на строительстве объектов в Петербурге 9,3 млрд рублей

Сэкономленные деньги почти в два раза превышают показатели предыдущего года.

За прошедший 2020 год специалистам "Центра государственной экспертизы" удалось сэкономить 9,3 миллиарда рублей на строительстве объектов в Северной столице, сообщил портал "Строительный Петербург" со ссылкой на вице-губернатора Николая Линченко.

Чиновник отметил, что общая заявленная стоимость всех объектов капитального строительства первоначально составляла около 96 миллиардов рублей. Специалисты оптимизировали расходы, снизили сметную стоимость на 9,7%. За весь год Центр госэкспертизы выдал 672 заключения. Большую часть которых составили заключения проектной документации, а также по экспертной оценке и по консультационным услугам.

Ранее мы писали, что инвесторы вложились в строительство 26 социальных объектов в Петербурге.

Фото: Piter.TV