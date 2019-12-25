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Госэконадзор за 9 месяцев 2021 года ликвидировал более 700 свалок в Ленобласти
Сегодня, 8:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Госэконадзор за 9 месяцев 2021 года ликвидировал более 700 свалок в Ленобласти

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В прошлом году на территории региона было ликвидировано 362 свалки.

Результатом работы эконадзора за 9 месяцев стали отправленные на обработку 102 260 кубометров отходов. С лесных, муниципальных и сельхозземель организация убрала 726 свалок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В прошлом году на территории региона было ликвидировано 362 свалки. Чаще всего незаконные свалки образуются на землях лесного фонда (69%), с муниципальных земель убрали 19% отходов, с земель сельхозназначений – 6%, с земель иных значений –  6% мусора. 

Скоро на помощь эконадзору придут экодроны, которые усилят объемы ликвидации свалок с помощью панорамных снимков.

В начале октября в Невском районе Петербурга ликвидировали две несанкционированные свалки.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

 

Теги: госэконадзор, мусор, свалки
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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