Госэконадзор за 9 месяцев 2021 года ликвидировал более 700 свалок в Ленобласти

В прошлом году на территории региона было ликвидировано 362 свалки.

Результатом работы эконадзора за 9 месяцев стали отправленные на обработку 102 260 кубометров отходов. С лесных, муниципальных и сельхозземель организация убрала 726 свалок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В прошлом году на территории региона было ликвидировано 362 свалки. Чаще всего незаконные свалки образуются на землях лесного фонда (69%), с муниципальных земель убрали 19% отходов, с земель сельхозназначений – 6%, с земель иных значений – 6% мусора.

Скоро на помощь эконадзору придут экодроны, которые усилят объемы ликвидации свалок с помощью панорамных снимков.

В начале октября в Невском районе Петербурга ликвидировали две несанкционированные свалки.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти