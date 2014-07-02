Госдума снизила НДС на ряд детских товаров до 10%

Мера направлена на поддержку отечественных производителей, а также на импортозамещение в рамках рынка детских товаров.

Депутаты Госдуму РФ приняли во втором и третьем чтении закон о расширении перечня детских товаров, которые облагаются НДС по пониженной ставке, равной 10%. Подробности рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам руководителя, мера направлена на поддержку отечественных производителей, а также на импортозамещение в рамках рынка детских товаров. Таким образом, будет оказана поддержка российским предприятиям, производящим детскую мебель (манежи, стульчики для кормления), автомобильные кресла и велосипеды, ванночки и горки для купания новорождённых, бутылочки для вскармливания, соски, подгузники, пелёнки и ряд других наименований. Ранее НДС для перечисленных товаров составлял 20%.

В пояснительной записке к документу указано, что снижение налоговой нагрузки на производителей будет произведено с целью стимулирования потребителей. Ежегодно предприятия смогут вкладывать в своё развитие более 4 млрд рублей.

Ранее Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте.

Фото: Дума ТВ