Госдума рассмотрит законопроект о наделении добровольцев, участвующих в СВО, статусом ветерана боевых действий

Авторами законопроекта выступили 294 депутата Госдумы и семь членов Совета Федерации.

Госдума рассмотрит в I чтении законопроект о наделении добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, статусом ветерана боевых действий. Об этом заявил глава Комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Согласно законопроекту на добровольцев-участников СВО распространяются такие же льготы, как на аналогичные категории военнослужащих. Кроме того, он предусматривает установление статуса инвалида боевых действий добровольцам, получившим увечья. Авторами законопроекта выступили 294 депутата Госдумы и семь членов Совета Федерации.

Ранее Госдума приняла в I чтении проект о запрете пропаганды ЛГБТ в рекламе и СМИ.

Видео: Telegram / Дума ТВ