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Госдума приняла в I чтении проект о незаконной миграции

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За его нарушение последует наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.

Госдума приняла в I чтении законопроект о незаконной миграции. Документ был принят единогласно.

В тексте закона отмечается, что организация незаконной миграции отнесли к числу особо тяжких преступлений. За его нарушение последует наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, штраф от 3 млн до 5 млн рублей и лишение права занимать определённые должности на срок до 10 лет. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон приняли "исключительно в интересах избирателей и государства", чтобы защитить от жуликов, проходимцев и организаторов незаконной миграции.

Ранее Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов.

Видео: Дума ТВ

Теги: госдума россии, законопроект, незаконная миграция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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