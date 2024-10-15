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Госдума приняла закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

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Также закон ужесточает условия выдачи разрешений на временное проживание в стране.

Госдума России приняла в третьем чтении закон о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов. Соответствующие изменения в законопроект были предложены председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Отмечается, что благодаря нововведениям мигрантам станет труднее легализоваться в России в обход установленных квот путем мошенничества. Кроме того, закон ужесточает условия выдачи разрешений на временное проживание в стране. Если брак мигрантов с гражданами РФ длится не менее трех лет, они могут получить разрешение на временное проживание вне квоты.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Видео: Дума ТВ

Теги: госдума россии, закон, мигранты, фиктивные браки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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