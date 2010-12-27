Госдума в первом чтении одобрила закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

Согласно документу, сельчанки могут работать не больше 36 часов в неделю.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении рабочей недели до 36 часов для женщин, живущих в сельской местности. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Согласно документу, сельчанки могут работать не больше 36 часов в неделю. При этом, заработная плата сохраняется. Также есть возможность взять один выходной за свой счет без сохранения заработной платы. Если закон примут, то женщины, которые работают по сменам, будут получать повышенную оплату на местах.

Ранее с данной инициативой в Госдуму уже обращались профсоюзы. Внести изменения в закон пришлось из-за противоречий в подзаконных актах. В постановлении Верховного совета РСФСР от 1990 года с 1 января 1991-го говорится о том, что селянки могут работать 36 часов в неделю. Но сейчас есть статья 91 ТК, в которой говорится о том, что все должны работать 40 часов в неделю.

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