Госдеп: США получили от РФ письменный ответ на предложения по деэскалации на Украине

В ведомстве считают непродуктивным ведение переговоров в публичном пространстве.

Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил получение от России ответа на свое предложение по деэскалации кризиса вокруг Украины. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на представителя американского ведомства.

Собеседник информагентства отметил, что Вашингтон по-прежнему нацелен на конструктивный диалог с Москвой по вопросам безопасности, включая украинский кризис. Кроме того, США выразили намерение продолжать обсуждение данной темы с партнерами, включая Киев.

Мы готовы подтвердить, что получили письменный ответ от России. Было бы непродуктивно вести переговоры в публичном пространстве, поэтому мы оставим на усмотрение России, захочет ли она обсудить свой ответ. из заявления представителя Госдепа США

Напомним, 17 декабря 2021 года Москва опубликовала проекты договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В них российская сторона настаивает на юридических гарантиях нерасширения Североатлантического альянса на восток, отказе присоединения к блоку Украины, а также от создания военных баз на территории постсоветских государств.

Ответ России был дан 26 января. США и НАТО просили не обнародовать его, однако позже перечислили некоторые пункты, в частности заявив, что Запад не пойдет на уступки, но обозначив направления для дальнейших переговоров.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что закон о санкциях против РФ позволит замораживать активы компаний.

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