МИД Британии: закон о санкциях против РФ позволит замораживать активы компаний

Элизабет Трасс представила документ в парламенте.

МИД Британии: закон о санкциях против РФ позволит замораживать активы российских компаний. Министр по внешней политике Элизабет Трасс презентовала документ в местном парламенте. Стало известно о том, что законопроект Лондона по российским ограничениям будет представлять из себя пункт о заморозке финансовых активов российских предприятий. По мнению чиновницы, такие меры позволят обеспечить ответственность по отношению к тем, кто виновен за дестабилизирующие действия Кремля.

Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность, заплатили большую цену. Активы будут заморожены, местные компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано. Элизабет Трасс, глава МИД Великобритании

Трасс напомнила о том, что представленный документ является самым жестким санкционным режимом, который Лондон когда-либо вводил против РФ. Законопроект будет принят к 10 февраля. В ближайшее время документ будет изучен правительством. Для введения санкций Британия использует юридическую базу по исполнению рестрикций от ООН.

Эксперты прокомментировали возможные санкции Великобритании в отношении российских предпринимателей.

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