Эксперты прокомментировали возможные санкции Великобритании в отношении российских предпринимателей

Перечень санкции еще не утвержден.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовящихся санкциях в отношении лиц, которые "служат опорой российского государства". Они позволят конфисковать имущество предпринимателей из России. Заявление Трасс прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Несмотря на то, что санкции ударят по инвестиционной привлекательности страны, глава МИД заявила, что "демократия и свобода важнее".

Эксперты отметили, что проект этих санкций рассмотрят сегодня. Не факт, что депутаты разделяют мнение министра. Прецедент может отпугнуть не только российских миллиардеров, но и предпринимателей из других стран.

Однако если инициативы будут поддержаны, то исход части российских бизнесменов из Великобритании станет неизбежен – слишком велик будет риск, что британская корона наложит лапу на их собственность в зависимости от политической конъюнктуры. Причем есть шанс, что часть из этих значительных средств вновь окажется на Родине, благо для их комфортного возвращения создано немало инструментов. считают эксперты.

Среди примеров эксперты привели примеры отечественные офшоры (САРы) во Владивостоке и Калининграде.

Фото: Youtube / Sky News