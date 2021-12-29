Горящая в центре Челябинска "Газель" попала на видео

В центре Челябинска сгорела "Газель". Об этом пишет информационный портал "Е1.ru".
Инцидент произошел 8 января. Автомобиль ехал через проспект Ленина, когда из-под капота повалил дым. Водитель припарковался за перекрестком, после чего он и пассажир выбежали наружу.
К моменту приезда пожарных транспортное средство уже было в огне. Отмечается, что никто не пострадал. Машина сгорела примерно за семь минут.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Екатеринбурге кондуктор обматерила пожилую пассажирку из-за скользких ступеней.
Видео: Интерсвязь
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