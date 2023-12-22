"Горячую линию" для жалоб на курьеров планируют организовать в Петербурге

Идентифицировать работников доставки позволят номера на сумках или велосипедах.

В Петербурге может появиться единый телефон для жалоб на велокурьеров. Об этом 22 января сообщил депутат городского ЗакСа Алексей Цивилев в своем tg-канале.

"Горячую линию" для обращений по работе курьеров, которые нарушают правила дорожного движения (ПДД) или мешают пешеходам на тротуарах, предложили организовать сервисы доставки. Идентифицировать работников доставки позволят номера на сумках или велосипедах.

Решение поддержали на заседании комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, посвященном движению курьеров на электровелосипедах, средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по проезжей части и тротуарам.

В перспективе они должны быть определены в отдельную категорию, а габариты устройств, перемещающихся по тротуару, ограничены. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что спрос на аниматоров и курьеров подскочил перед Новым годом в Петербурге.

Фото: unsplash (Rowan Freeman)