"Горячую линию" по вопросам отопления запустили в Ленобласти

Кроме того, для удобства граждан Госжилнадзор региона создал свой Telegram-канал.

Госжилнадзор Ленобласти создал "горячую линию" и Telegram-канал для обработки вопросов жителей региона по отоплению. Об этом сообщила пресс-служба областного Правительства.

Обращения можно направлять по телефону 539-51-73 и через специальный чат "Комжилнадзор и контроль ЛО - отопительный сезон 22\23". Там разберутся со всеми заявками, которые игнорируют управляющие компании.

Специалисты Госжилнадзора отметили, что первым делом с проблемой относительно отопления всё же стоит обращаться к УК, однако при её бездействии запрос нужно перенаправить на новые сервисы.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти ввели новую меру поддержки для семей мобилизованных.

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