Горсуд Петербурга признал законным приговор экс-сенатору Сабадашу

В октябре прошлого года Смольнинский суд приговорил его к 7 годам колонии общего режима за мошенничество.

Петербургский городской суд оставил без изменений приговор по делу бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша, сообщает "Росбалт". Как сообщает объединенная пресс-служба судов, экс-сенатор был осужден за мошенничество.

Тройке судей предлагалось рассмотреть возможность возврата дела прокурору. Суд в удовлетворении апелляционных жалоб отказал. Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В октябре прошлого года Смольнинский суд приговорил Сабадаша к 7 годам колонии общего режима за мошенничество. Подсудимым Сергею Сомову и Дмитрию Гаркушетакже дали 7 лет. Более того, каждому ответчику назначили штраф - 100 тысяч рублей.

В марте 2012 года глава банка "Таврический" Сергей Сомов вступил в сделку с владельцем ЗАО "Ливиз" Александром Сабадашем. Они якобы решили забрать себе деньги, принадлежащие финансовому учреждению. Банк оформил несколько кредитных договоров с компанией "Милан", которая тогда не вела предпринимательской деятельности. Деньги планировали потратить на импортное оборудование по производству стеклянных бутылок для завода Сабадаша.

Затем похищенные средства перевели на счет компании "Ренессанс премьер", которая находилась в Чехии. По версии следствия, были похищены 189,5 миллионов рублей.

В 2015 году Гагаринский суд Москвы приговорил Александра Сабадаша к шести годам общего режима. Его признали виновным в мошенничестве при возврате НДС на сумму 1,87 миллиардов рублей.

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