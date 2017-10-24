Сабадаша приговорили к 7 годам лишения свободы за похищенные миллионы банка "Таврический"

В Петербурге суд рассмотрел дело бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша, которого обвиняют в мошенничестве. Ему грозит 7 лет колонии общего режима.

В Петербурге суд приговорил бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша к 7 годам колонии общего режима. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает "Росбалт".



Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше был назначен тот же срок заключения. Также каждому был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.



По данным следствия, в марте 2012 года глава банка "Таврический" Сергей Сомов вступил в сговор с владельцем ЗАО "Ливиз" Александром Сабадашем, направленный на хищение денежных средств, которые принадлежат финансовому учреждению. К данному плану был привлечен и член правления банка Дмитрий Гаркуша. Далее банком якобы были оформлены несколько кредитных договоров с фирмой "Милан", которая на тот период времени не вела никакой предпринимательской деятельности. На эти деньги должны были купить импортное оборудование по производству стеклянных бутылок для завода "Ливиз".



Позднее похищенные средства были переведены на счет компании "Ренессанс премьер" в Чешской республике. Таким образом, по версии следствия, были похищены 189,5 млн рублей.



В декабре 2014 года банк "Таврический" перестал обслуживать клиентов. После этого ЦБ ввел в банке временную администрацию. Затем "Таврический" был отдан на санацию банку МФК.



А в 2015 году Гагаринский суд Москвы приговорил Сабадаша к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в покушении на мошенничество при возврате НДС на сумму 1,87 млрд рублей.

