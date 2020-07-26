Горожане смотрят концерт на Дворцовой издалека

На сцену вышли "Чиж и Ко" и Гарик Сукачев.

Мобильный корреспондент Piter.TV поделился кадрами, как петербуржцы смотрят концерт на Дворцовой площади.

На концерте "Под Андреевским флагом" начался в два часа дня. На сцену вышли "Чиж и Ко", Гарик Сукачев, а также образцовые коллективы ВМФ России. Также горожане могли посмотреть концерт в формате-онлайн: его транслировал телеканал "Санкт-Петербург".

Ранее мы писали, что праздничный концерт ко Дню ВМФ ограничит движение транспорта в центре Петербурга.

Видео: Piter.TV