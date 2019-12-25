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Праздничный концерт ко Дню ВМФ ограничит движение транспорта в центре Петербурга
Сегодня, 13:25
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nadezhda_sib

Праздничный концерт ко Дню ВМФ ограничит движение транспорта в центре Петербурга

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Ограничения будут действовать не более суток.

Из-за праздничного концерта ко Дню Военно-морского флота в Петербурге ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

26 июля с 8:00 до 25:00 будет закрыто движение по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, а также по набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки. Кроме того, запрет коснется Певческого проезда. 

Остановка на Певческом проезде и на Миллионной улице от Дворцовой до набережной Зимней канавки будет запрещена. 

Ранее Piter.TV показал, что сейчас происходит на Дворцовой площади.

Фото: Piter.TV 

Теги: дворцовая площадь, день вмф, концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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