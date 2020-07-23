Видео: на Дворцовой площади стали собирать сцену ко дню ВМФ

Концерт начнется в 14:00. Наблюдать за ним можно будет по телевизору и в Интернете.

В День Военно-морского флота в Петербурге состоится большой концертный марафон. Праздник пройдет в онлайн-формате. Сегодня, 23 июля, Дворцовую площадь начали готовить к проведению концерта. Мобильный корреспондент Piter.TV стали свидетелем того, как на площади собирают сцену.

По информации комитета по культуре города, в концерте примут участие российские рок-музыканты, например, Гарик Сукачев, Сергей Чиграков и группа "Чиж и Ко".

До этого телезрителям покажут программу "Под Андреевским флагом". Ее откроет выступление ведущих музыкальных коллективов Военных сил России. С праздником горожан поздравят Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, Ансамбль песни и пляски Западного Военного Округа и другие.

Выступления артистов начнутся с 14:00. Из-за эпидемиологической ситуации музыкальный праздник вынуждены провести в телевизионном и онлайн формате.

Ранее стало известно, что Путин 26 июля посетит военно-морской парад в Петербурге.

Видео: Piter.TV