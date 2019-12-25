Горожанам предложили выбрать музыку для фонтана на площади Ленина

На выбор предлагается несколько стилей музыки и вариантов песен.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте" объявил голосование за новый голос "поющих фонтанов" на площади Ленина, который изменится в 2021 году. Как поясняется в сообщении губернатора, в этом году фонтану "исполнилось" 15 лет, а музыкальное симфоническое сопровождение для него написал композитор Сергей Баневич.

В качестве будущих вариантов – оставить прежнее звучание, классическая музыка, песни из кино, русские народные песни, песни о Петербурге или же джаз. Пока в голосовании лидирует классическая музыка – более 38% проголосовавших.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга не заинтересованы вводить новые ограничения по коронавирусу. Главное условие – соблюдение горожанами и компаниями санитарных мер.

Фото: Piter.tv