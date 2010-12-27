Городской бюджет Петербурга разделили на четыре программы

Чиновники вносят осенние правки в бюджет на следующий год.

К 2020 году Правительство Петербурга планирует увеличить доходы от городского бюджета на 6 процентов. В этом году чиновникам удалось поднять показатель до 628 миллиардов рублей. Отметим, что планировалось получить только 591,8 миллиардов. Об этом рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников.

Спикер заявил, что в 2,5 раза выросла сумма поддержки из федерального бюджета. Сейчас специалисты занимаются осенней корректировкой бюджета. В октябре поправки рассмотрят депутаты ЗакСа.

Несколько лет мы отказываемся от корректировки бюджета весной и проводим только осенью, такой порядок позволяет наиболее качественно планировать расходы сразу на год объясняет спикер

Известно, что в 2020 году бюджет разделен на четыре государственных программы. "Социальный город" займется здравоохранением, образованием, спортом и культурой. НА эти нужды планируется потратить около 440 миллиардов рублей. В среднем расходы на данное направление вырастут на 7 процентов. Снижение рассматривается только по статье за доступное жилье.

"Комфортный город" получит около 155 миллиардов рублей. В программу входит транспортная система, коммунальная инфраструктура, благоустройство. На развитие "Умного города" уйдет почти 27 миллиардов рублей. Деньги направят на экономику, промышленность, бизнес и сферу туризма. "Открытый город" обойдется городу в 30 миллиардов. Чиновники займутся обеспечением безопасности местных жителей и гостей Северной столицы.

К 10 декабря документ с правками должен подписать Александр Беглов.

Ранее Piter.tv писал о том, что власти Петербурга собираются занять для бюджета около 25 млрд.

Фото: Piter.tv